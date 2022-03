Fußball | Bundesliga Rückfall in alte Muster: Jena unterliegt dem SC Sand klar

15. Spieltag

Am 15. Spieltag hat der FC Carl Zeiss Jena die zwölfte Niederlage einstecken müssen und mit 1:4 (0:2) gegen Mitabstiegskonkurrent SC Sand verloren. Dabei zeigten die Thüringerinnen vor allem in der Halbzeit ihr hässliches Gesicht und kamen so gar nicht in die Partie. Der kurze Hoffnungsschimmer durch Verena Volkmer war am Ende deutlich zu wenig für den FCC.