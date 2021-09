Schumacher macht den Unterschied

Bremen erwischte den besseren Start, war bissiger ín den Zweikämpfen und optisch deutlich präsenter. Es fehlte allerdings an Genauigkeit, so fischte FCC-Torfrau Schuldt die Fernschüsse locker raus. Jena hielt sich lange zurück, war in der 24. Minute dem Tor aber gleich zwei Mal ganz nah. Rita Schumacher scheiterte erst mit einem Schuss, den Abpraller köpfte sie knapp am Tor vorbei. Diese Chance gab Auftrieb. Carl Zeiss wurde mutiger im Spiel nach vorn und jubelte in der 36. Minute über die 1:0-Führung. Die auffällige Schumacher sorgte mit einem wunderschönen Schlenzer ins Eck für den ersten Saisontreffer der Thüringer, die mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 0:8 gestartet waren. Tor für Jena: Torschützin Rita Schumacher inmitten der Jubeltraube. Bildrechte: IMAGO / foto2press

Bremen war zum Zeitpunkt des Rückstandes in Unterzahl, weil Katharina Schiechtl nach einem Zusammenprall mit ihrem Teamkollegin Tuana Shahnis Keles lange behandelt werden musste.

Ausgleich aus dem Nichts

Nach dem Wechsel versuchte es Bremen zu oft mit der Brechstange und hohen Bällen, die die jetzt sichere Defensive der Gastgeberinnen aber nicht in Schwierigkeiten brachte. Jena verteidigte lange souverän, leistete sich aber gut 15 Minuten vor dem Abpfiff einen katastrophalen Abwehrfehler. Svenja Paulsen und Nicole Woldmann ließen Werders Maja Sternad an der Außenlinie gewähren, die passte in die Mitte und Lena Hausicke drückte den Ball über die Linie.