RB Leipzig bleibt in der Fußball-Bundesliga in dieser Saison ungeschlagen. Das Team von Trainer Marco Rose gewann beim 1. FC Heidenheim mit 1:0 (0:0) und festigte dadurch seinen Platz in der Spitzengruppe. Matchwinner war der belgische Nationalstürmer Lois Openda mit seinem Tor in der 59. Minute.