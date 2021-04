Die Tore in der Partie fielen allesamt in der zweiten Hälfte. Kölns Kapitän Hector brachte Köln aus dem Nichts mit einem Kopfball in Führung (47.). Kurz nach dem Ausgleich von Haidara (59.) traf Hector auch zum 2:1-Siegtreffer. RB hatte in einer turbulenten Schlusspahse mehrere Chancen zum Ausgleich, ließ sie aber allesamt liegen.

Turbulent auch die Anfangspahse: RB bestimmte die Partie von Beginn an - in der Anfangsphase hatten die Leipziger Ballbesitzanteile von rund 80 Prozent. Köln konnte sich vor allem in den ersten 15 Minuten kaum aus der eigenen Hälfte befreien. Doch weder die optische Überlegenheit noch vier Hochkaräter brachten die erlösende Leipziger Führung. Vier Großchancen hatte RB in der ersten Hälfte - bei der besten scheiterte Sörloth per Kopfball aus Nahdistanz an Köln-Keeper Horn (41.). Zur Pause hätte es 4:1 für Leipzig stehen können - die einzige Köln Chance vergab Hector, der einen Konter zu schwach abschloss (33.).