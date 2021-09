Fußball | Bundesliga Spektakel und Punkteteilung bei RB Leipzigs Auftritt in Köln

Hauptinhalt

5. Spieltag

RB Leipzig und der 1. FC Köln haben sich am Samstag (18.09.2021) einen Wahnsinns-Fight geliefert. Sechs Tore wurden erzielt, aber nur zwei davon gingen in die Wertung ein. In Rückstand riss RB das lange ausgeglichene Spiel an sich, vergab aber zahlreiche Großchancen. Am Ende hatte das Marsch-Team dann jedoch Glück, dass es nicht mit leeren Händen dastand. Es war ein 1:1 der außerordentlich guten Sorte.