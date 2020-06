Das wohl verrückteste Tor fiel kurz nach Wiederanpfiff, als Peter Gulacsi einen Ball runterpflückte und ihn mit einem weiten Abschlag Timo Werner zum 3:1 servierte. Hinten aber blieb RB schludrig, bot am eigenen Drittel den Kölnern erstaunlich viel Platz. So wie in der 55. Minute, als Modeste die Kugel ungehindert aus 20 Metern ins rechte Eck hämmern durfte. Hui und Pfui wechselten sich aber auch hier ab: Olmo antworte schnell mit dem 4:2, erzielt aus 16 Metern nach einer abgewehrten Ecke. In der 63. Minute hatte RB den Deckel in der Hand, durfte ihn wegen eines zu schnellen Pfiffs des Schiedsrichters nicht auf das Spiel setzen. Danach vergab Leipzig noch einige dicke Chancen - und hatte Glück, dass Modeste am Kasten vorbeizielte (89.). Dadurch blieben Zittereinlagen in der Nachspielzeit aus.