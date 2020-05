Ridle Baku brachte die Gäste in der Anfangsphase in Führung (13.), Marcus Ingvartsen glich für Union durch einen direkt verwandelten Freistoß aus (33.). Kurz vor der Pause sah Unions Mittelfeldspieler Robert Andrich nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte, die Köpenicker mussten mehr als eine Halbzeit lang in Unterzahl agieren.