In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel dann richtig an Fahrt auf und legte auch in Sachen Dramatik zu. Vor allem die Leipziger kamen nun zu klaren Möglichkeiten. Die erste richtig gute verwertete Justin Kluivert, der nach einem langen Pass des gerade eingewechselten Christopher Nkunku zum 1:0 einschoss (55.). Aber Union gab sich nicht auf und glich mit einem Eckball aus. Marvin Friedrichs Direktschuss zum 1:1 (67.) war absolut sehenswert. Danach drängte wieder Leipzig. Aber Sabitzer, Marcel Halstenberg und Konrad Laimer scheiterten ebenso am glänzenden Keeper Luthe (81.) wie etwas später Alexander Sörloth (86.). Nkunku traf noch den Pfosten (90.+1). Quasi im Gegenzug dann gab es für RB den K.o.-Schlag: Max Kruse köpfte zum dann wild umjubelten Sieg ein (90.+2).