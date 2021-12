Schlechter Start für RBL

Wenn die RB-Stars nicht schon vorher wussten, wie unangenehm Auswärtsspiele in der Alten Försterei sind, war es ihnen spätestens nach sechs Minuten klar. Nach einer flachen Ecke in den Rückraum flankte Unions Julian Ryerson in den Strafraum, wo Timo Baumgartl verlängerte. Am langen Pfosten lauerte Taiwo Awoniyi und markierte aus kurzer Distanz das 1:0 für die Gastgeber. Eine verdiente Führung, denn allein in den ersten zwei Minuten war es Union schon drei Mal gelungen, sich in Leipzigs Strafraum zu spielen.

Leipzigs Abwehr rückt zu weit auf

Auch nach dem Tor spielten nur die Unioner und profitierten dabei von Leipziger Leichtsinnigkeiten. Immer wieder eröffneten die weit aufrückenden Gäste Union Räume auf den Außenbahnen und hinter der Abwehrkette. Der schnelle Becker nutzte das in der zwölften Minute aus, entwischte auf der rechten Seite und flankte auf den freistehenden Max Kruse. Zu Leipzigs Glück schob der freistehende Offensivkünstler die Kugel aus kurzer Distanz am Tor vorbei.

Kruse hadert nach seiner vergebenen Chance. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Nkunku bringt RB ins Spiel

Im direkten Gegenzug gelang es den Leipzigern dann erstmals ihren Offensivstar Christopher Nkunku in Szene zu setzen. Der Franzose nahm sich ein Herz und schoss aus der Distanz aufs Tore. Sein eigentlich haltbarer Schuss hoppelte über den zu früh fallenden Torwart Andreas Luthe in die Maschen (13.) Der schnelle Ausgleich für RBL war zwar ein Geschenk des Hüters, sorgte aber in Folge dafür, dass die Gäste endlich besser ins Spiel fanden. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten sie die klareren Chancen und verpassten nach einem Distanzsschuss von Dominik Szoboszlai (19.) und einen Kopfball von Andre Silva (40.) nur knapp die Führung. Trotz der verbesserten Leistung nach der Auszeit gelang es RB aber nicht, das Spiel zu beruhigen.

Leipzigs Andre Silva ärgert sich nach einer vergebenen Torchance. Bildrechte: imago images/opokupix

Nach der Pause stürmt wieder Union

Nach verhaltenen fünf Minuten zu Beginn des zweiten Durchgangs dominierten ab der 50. Minute die Köpenicker. Eingesetzt von Max Kruse gelang es Awoniyi und Becker wieder und wieder in die Lücken hinter der Leipziger Räume zu stoßen. Zu Leipzigs Glück spielte Union die meisten dieser Situationen zu ungenau aus. So half den Berlinern erneut eine Ecke, als Timo Baumgartl sie mit 2:1 in Führung brachte (59.). Den schlecht gestaffelten Leipzigern gelang es dabei nicht, Nico Gießelmanns flache Hereingabe an die Strafraumgrenze zu verteidigen. Nach einem abgefälschten Schuss von Kruse musste Baumgartl nur noch einschieben.

Unions Baumgartl erzielt den Siegtreffer. Bildrechte: MDR/Hofmeister, Dirk

Keine Leipziger Schlussoffensive

Obwohl RB danach die Fünferkette auflöste und den offensiven Emil Forsberg für Verteidiger Benjamin Henrichs brachte, kamen weiter nur die Eisernen zu klaren Chancen. Die konfuse Leipziger Abwehr rannte gefühlt jede Minute einem neuen Union-Konter hinterher. So war es in der Schlussphase einzig und allein den Reflexen von Peter Gulacsi zu verdanken, dass Berlin kein drittes Tor erzielen konnte (87./89.). Der eingewechselte Brian Brobbey vergab in der 90. Minute Leipzigs einzige Chance in der Schlussphase.

Stimmen zum Spiel

Marco Kurth (Co-Trainer RB): "Wir wussten, dass es herausfordernd wird und Union unangenehm bei Standards ist. Da hat es uns dann auch zweimal erwischt. Unsere Ansprüche sind, dass wir mehr Spiele gewinnen wollen und deshalb sind wir alle sehr enttäuscht. Wir haben auch gewusst, dass Union sehr leidenschaftlich verteidigt, sie haben sich in alles reingeworfen, wir selbst waren nicht so gefährlich bei Standards. Es war ungenügend, was wir gezeigt haben. Es gibt jetzt ein bisschen was zu tun. Unsere Ambitionen sind groß, die vergangenen Jahre waren total erfolgreich und momentan machen wir eine Phase durch, die wir so nicht kennen, aber an der wir auch wachsen können."