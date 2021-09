In der Folge verloren die Jenaerinnen dann völlig den Faden. Fünf Minuten später traf Maria Plattner zum 2:0, ehe Höbiner noch vor der Pause auf 3:0 stellte. Die Gäste waren immer einen Schritt zu spät und wirkten häufig unsortiert in der Defensive. So ging es mit hängenden Köpfen und einer großen Hypothek in die Kabine.