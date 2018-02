Beim Spiel in Frankfurt nahm RB-Coach Ralph Hasenhüttl gleich vier Änderungen im Vergleich zur Neapel-Partie vor. Diego Demme, Stefan Ilsanker, Ademola Lookman und Jean-Kevin Augustin standen anstelle von Kevin Kampl, Bruma, Yussuf Poulsen und Timo Werner in der Leipziger Startelf. Im Gegensatz zu Poulsen und Werner waren Kampl und Bruma nicht einmal auf der Bank berücksichtigt worden. Die ersten Minuten gehörten jedoch den Fans in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Die Anhänger der Eintracht machten ihren Unmut über den Montagstermin der Partie mit einem Pfeifkonzert und einem friedlichen Protest im Stadionbereich Luft. Felix Zwayer pfiff das Spiel gut fünf Minuten nach 20:30 Uhr an. Das Pfeifen der Frankfurter hielt freilich an.