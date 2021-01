Leandro Barreiro überwindet Peter Gulácsi am kurzen Pfosten. Bildrechte: imago images / Jan Huebner

Die in dieser Saison bislang so enttäuschenden Mainzer hatten endgültig Lunte gerochen – und schockten den großen Favoriten unmittelbar nach Wiederanpfiff ein drittes Mal. Niemand hinderte Danny da Costa an einem raumgreifenden Flankenlauf über rechts, ehe auch Gulácsi nicht gut aussah, als ihn Leandro Barreiro mit der Fußspitze am kurzen Pfosten düpierte (50.).



RBL war vom aufopferungsvollen, nun beinah euphorischen Mainzer Auftreten minutenlang bemerkenswert beeindruckt. Erst das Ausrufezeichen des eingewechselten Christopher Nkunku – ein verdeckter 18-Meter-Schuss, den FSV-Keeper Robin Zentner aus dem langen Eck hechtete – läutete das Aufbäumen der Sachsen ein (63.). Derweil warfen sich die 05er weiterhin jeden noch so vermeintlich bedeutungslosen Zweikampf und wussten bei der letzten großen RBL-Ausgleichschance wieder den glänzend parierenden Zentner auf ihrer Seite, der Nordi Mukieles Direktabnahme per Reflex vereitelte (82.).