Und diese Spieler setzten RB Leipzig von Beginn an richtig unter Druck. Angepeitscht von den Fans in der Mewa Arena landete ein Flugkopfball von Jae-sung Lee schon früh am linken Pfosten (7.), dann nutzte Kapitän Moussa Niakhaté einen dicken Abwehr-Klops von Nordi Moukiele für das nicht unverdiente 1:0 (13.). Mainz spielte in der Folge weiter mit vielen Emotionen, jedoch kam RB Leipzig nach und nach zu mehr Ballbesitz. Das Problem des amtierenden Vizemeisters: Großchancen sprangen nicht dabei heraus. In der aussichtsreichen Offensiv-Szene der Leipziger zögerte Christopher Nkunku zu lange im Strafraum und ließ sich vom Mainzer Startelf-Debütanten Niklas Tauer noch abkochen (29.). Mit 1:0 ging es in die Pause.

Moussa Niakhate sorgte für das entscheidende 1:0. Bildrechte: imago images/Revierfoto