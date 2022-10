Erste Chance für RB Leipzig: Haidara köpft an den Pfosten

Vor 26.100 Zuschauern in Mainz dominierten zunächst die Gäste aus Leipzig. RB hatte deutlich mehr Ballbesitz, ohne jedoch daraus gute Chancen zu kreieren. Nach einer Viertelstunde nahm die Partie dann mehr Fahrt auf: Haidara köpfte eine Flanke von Christopher Nkunku an den Pfosten (18.). In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel, wobei vor allem die Mainzer zunächst gefährlich waren. Sie spielten mit hoher Intensität und erkämpfen sich mehrere gute Möglichkeiten: Karim Onisiwo tankte sich von der rechten Seite an mehreren Gegenspielern vorbei ins Zentrum und zielte aufs kurze Eck, doch Blaswich parierte (23.). Nur kurze Zeit später war der Gulácsi-Ersatz bei einem Abschluss von Lee (26.) erneut zur Stelle.

Ingvartsen bringt Mainz in Führung

RB hatte wiederum Schwierigkeiten, mit dem Ball am Fuß gegen die gut sortierten Mainzer zu gefährlichen Aktionen zu kommen. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann Nkunku, der einen Gegenspieler aussteigen ließ und in die Schnittstelle passte, doch Robin Zentner im Tor der Gastgeber war vor Forsberg zur Stelle (43.). Und fast im direkten Gegenzug ging Mainz in Führung: Anton Stach behauptete sich stark auf der rechten Seite und bediente Marcus Ingvartsen, der den Pass in die Schnittstelle erlief und aus spitzem Winkel das 1:0 erzielte (45.). Karim Onisiwo (Mainz) im Zweikampf mit Willi Orban (RB Leipzig). Bildrechte: IMAGO / Picture Point LE

RB Leipzig scheitert mehrmals an Mainz-Torwart Zentner

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Leipzig dann deutlich verbessert, während Mainz verhaltener agierte. Haidara drückte den Ball bei einem Freistoß von Halstenberg über die Linie, doch Schiedsrichter Felix Brych entschied auf Abseits (55.). Die Gäste blieben dran - und scheiterten binnen einer Minute gleich zweimal an Zentner: Zunächst war es Nkunku, der den Mainzer Keeper mit einem Abschluss aus Nahdistanz prüfte (62.), dann brachte Timo Werner den Ball nicht an Zentner vorbei (63.).

Nkunku rettet den Punkt für RB Leipzig in Mainz

RB bemühte sich weiter um den Ausgleich - und belohnte sich schließlich: Eine Flanke von der linken Seite köpfte Nkunku zum 1:1 ins Tor (80.). Doch mehr als dieser eine Punkt war nicht drin, auch weil Mainz bis zum Schluss kämpfte.

Das sagten die Trainer

Marco Rose (Leipzig): "Klar hätten wir gerne gewonnen, aber ich glaube in der Summe ist es ein verdienter Punkt für beide Seiten. Wir kamen gut rein und hätten führen müssen, haben uns dann aber das Spiel aus den Händen nehmen lassen. Mainz war dann stark. Wir haben uns zur Halbzeit nochmal geschüttelt und eine gute zweite Hälfte gespielt und ein schönes Tor geschossen. Am Ende steht ein Punkt, den wir mitnehmen."

Bo Svensson (Mainz): "Wir sind ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Die letzten 30 Minuten in Hälfte eins haben wir dann gut gespielt, viele Aktionen am Ball gehabt, wenn auch nicht richtig viele gefährliche Torchancen gehabt. Ich war zufrieden. Wir wollten so weiterspielen, aber es ging einfach nicht, Leipzig war einfach besser. Es ist dann auch körperlich und mental schwieriger. Wir haben einen guten Torhüter gehabt, der uns im Spiel hält. Wir freuen uns am Ende über den Punkt."