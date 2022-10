Vor 26.100 Zuschauern in Mainz dominierten zunächst die Gäste aus Leipzig. RB hatte deutlich mehr Ballbesitz, ohne jedoch daraus gute Chancen zu kreieren. Nach einer Viertelstunde nahm die Partie dann mehr Fahrt auf: Haidara köpfte eine Flanke von Christopher Nkunku an den Pfosten (18.). In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel, wobei vor allem die Mainzer zunächst gefährlich waren. Sie spielten mit hoher Intensität und erkämpfen sich mehrere gute Möglichkeiten: Karim Onisiwo tankte sich von der rechten Seite an mehreren Gegenspielern vorbei ins Zentrum und zielte aufs kurze Eck, doch Blaswich parierte (23.). Nur kurze Zeit später war der Gulácsi-Ersatz bei einem Abschluss von Lee (26.) erneut zur Stelle.