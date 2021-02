Sabitzers trifft per Sonntagsschuss

RB begann flott und attackierte die Hertha ab dem Anpfiff. Hwang tauchte bereits nach fünf Minuten ein erstes Mal gefährlich vor dem Berliner Kasten auf, die Aktion wurde aufgrund einer knappen Abseitsposition aber zurückgepfiffen. Hertha brauchte ein wenig, um die Partie zu finden, hatte dann aber zwei richtig gute Möglichkeiten zur Führung: Erst rutschte Krzysztof Piatek nur Zentimeter an einer Hereingabe von Maximilian Mittelstädt vorbei (17.), kurz darauf konnte Lukas Klostermann in höchster Not vor dem einschussbereiten Dodi Lukebakio klären (22.).

Mitten in der Berliner Drangphase schockte RB die Hausherren mit dem Führungstreffer. Marcel Sabitzer wurde auf der linken Seite nicht konsequent attackiert und traf mit einem fulminanten Schuss aus 30 Metern ins rechte Eck – Rune Jarstein streckte sich im Hertha-Kasten vergeblich (28.). Kurz darauf hatte Angelino sogar die Chance zu erhöhen, wurde von Lukas Klünter aber gerade noch abgelaufen (30.). Hertha präsentierte sich weiter kämpferisch, und machte vor allem über die Flügel ordentlich Tempo. Zwingende Torchancen sprangen auf beiden Seiten vor der Pause aber nicht heraus. Marcel Sabitzer trifft mit Wucht zum 1:0 und brachte RB auf die Siegerstraße. Bildrechte: imago images/Contrast

Hertha müht sich - RB eiskalt

Das sollte sich nach dem Kabinengang ändern. Binnen 60 Sekunden hatte Hertha zwei dicke Chancen zum Ausgleich: Zunächst schoss Lukebakio nach einem tollen Flankenlauf aus spitzem Winkel knapp am linken Pfosten vorbei (51.), kurz darauf scheiterte Matheus Cunha nach Steckpass von Lucas Tousart am stark reagierenden Peter Gulasci (52.). Leipzig mühte sich, die Angriffe spielerisch zu lösen, rannte sich am kompakt stehenden Berliner Defensivverbund aber meist fest – bis zur 71. Minute: Nach starker Vorarbeit von Tyler Adams im Sechzehner schweißte der eingewechselte Nordi Mukiele den Ball humorlos unter den Querbalken.

Erneut brauchte Hertha nicht lange, um den nächsten Nackenschlag zu verdauen. Doch Cunha und Nemanja Randonjic scheiterten im Doppelpack aus kurzer Distanz an Gulasci (80.). Kurz darauf machte RB dann endgültig den Deckel drauf. Nach einer kurz ausgeführten Ecke streichelte Sabitzer das Spielgerät butterweich in den Strafraum. Dort stieg Willi Orban am höchsten und köpfte zur Vorentscheidung ein (84.). RB hatte danach sogar noch das 4:0 auf dem Fuß, doch Adams übersah den freistehenden Alexander Sörloth im Fünfmeterraum (86.).

Das sagten die Trainer: