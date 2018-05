Nur zwei Minuten später dann der nächste Treffer. Auf der Gegenseite war es ebenfalls ein Kopfballtor nach Ecke. Diesmal hatte Marvin Plattenhardt auf Vedad Ibisevic geflankt, der nur den Kopf hinhalten musste. Und weiter ging es mit dem munteren Toreschießen: In der 8. Minute passte RB-Torjäger Timo Werner mit der Hacke auf Ademola Lookmann, der Peter Pekarik aussteigen ließ und ins lange Eck abschloss. Rune Jarstein im Hertha-Tor sah dabei nicht gut aus.

Ein weiterer Fehler des Berliner Schlussmanns ermöglichte den dritten Leipziger Treffer. In der 22. Minute passte Lookmann auf Jean-Kevin Augustin, der aus 20 Metern einfach mal abzog - Jarstein ließ den Schuss durch die Arme gehen. Zwölf Minuten später hatte die Hertha die große Chance auf den Anschluss, doch Karim Rekik, der nach einer Ecke an den Pfosten köpfte, noch Jordan Torunarigha, der aus fünf Metern über den Kasten haute, brachten den Ball im Tor unter. Zur Pause führten die Leipziger völlig verdient 3:1.

Im zweiten Durchgang rappelte es auch wieder reichlich im Kasten. In der 49. Minute schickte Augustin Werner, der an Vladimir Darida vorbeiging und ins lange Eck abschloss. Und es sollte noch besser kommen für die Gäste. Fünf Minuten später wurde wiederum Augustin geschickt, der die halbe Berliner Abwehr aussteigen ließ und Jarstein mit einem Schuss in die lange Ecke aussteigen ließ.