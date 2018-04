Druckvoller RB-Beginn

RB Leipzig wollte im Kampf um die europäischen Startplätze zeitig für klare Verhältnisse sorgen. RB ging mit großer Wucht in die Partie und spielte Mainz in den ersten 15 Minuten praktisch an die Wand. Hinter dem Tor von 05-Schlussmann Rene Adler hatten die Mainz-Fans ein großes Banner: „Schieß mich in den Himmel, Nullfünf.“ In den ersten Minuten des Spiels drohte Mainz aber, von RB vom Platz geschossen zu werden. Fast im Minutentakt tauchte RB gefährlich im Mainzer Strafraum auf, nach zehn Minuten hätte RB 2:0 führen müssen.

Poulsen und Werner lassen Chancen liegen

Doch Leipzigs Angreifer Yussuf Poulsen (9.) und Timo Werner (10.) vergaben zwei Hundertprozentige. Poulsen vergab aus zwölf Metern freistehend, als er eine Vorlage von Ademola Lookman links neben das Dreiangel setzte. Werner spritzte in einen Mainzer Abwehrpass und hatte Adler schon umspielt. Auf der Torlinie rettete Alexander Hack aber. Später hatte noch Naby Keita (25.) mit einem Volleyschuss aus 14 Metern eine gute Chance.

RB-Rückstand durch Elfmeter

Mainz kam erstmals nach 15 Minuten vor das RB-Tor. Und nach 27 Minuten stand es 1:0. Nach einem umstrittenen Foulelfmeter. Der Mainzer Yoshinori Muto hatte am Strafraum schon Lukas Klostermann ausgespielt, als er im Strafraum mit Dayot Upamecano zusammenstieß. Leipzigs Abwehrspieler ging etwas zu ungestüm in den Zweikampf, weshalb Schiedsrichter Bastian Dankert auf Strafstoß entschied. Pablo De Blasis traf mit viel Glück - Leipzigs Schlussmann Peter Gluacsi war in der richtigen Ecke und sogar mit dem Fuß dran. Pablo de Blasis verwandelt den Elfmeter. RB-Torwart Peter Gulacsi ist dran, kann aber nicht halten. Bildrechte: Picture Point

RB in Rückstand von der Rolle

Mit dem Rückstand war der druckvolle Leipziger Angriffsfußball passé. RB tat sich im Aufbau nun sehr schwer, es ging nun pomadig durch das Mittelfeld, im Spiel nach vorn sahen die mehreren hundert mitgereisten RB-Fans viele Fehlpässe. Mainz spielte mit der Führung im Rücken dagegen mit viel Selbstbewusstsein. Mit zwei dicht stehenden Viererketten machten die Mainzer das Spiel zudem eng.

Besserung aus Leipziger Sicht war auch in der zweiten Hälfte nicht zu sehen. RB blieb zwar spielbestimmend hatte mit 58 Prozent Ballbesitzanteilen auch hier Vorteile. Doch nach vorn war das Spiel von RB nicht zwingend. Lookman und Keita, die bis zum Rückstand viel wirbelten, waren nun fast komplett abgemeldet. Werner rannte zwar unermüdlich, wurde von seinem Gegenspieler Hack aber mehrfach abgekocht (72./74.) und verlor sogar Laufduelle gegen Daniel Brosinski (69.).

Mainz nutzt Konter in der Schlussphase

Für Mainz ergaben sich gegen die mit zunehmender Spieldauer immer wackliger wirkende RB-Abwehr nun mehr und mehr Konterchancen. Zwei davon nutzten Alexandru Maxim (85.) und Ridle Baku (90.). Für die Mainzer hatten beide Tore besondere Bedeutung: Maxim traf nach langer Durstrecke erstmals seit Oktober. Der 20-jährige Baku erlebte sein Bundesliga-Debüt – und traf gleich bei seinem Erstliga-Debüt.

Fünfte Gelbe für Orban - Platzverweis für Keita

RB kassierte in den vergangenen fünf Spielen 18 Gegentore und erreichte in diesen Spielen nur ein Remis. Im kommenden Heimspiel am nächsten Sonnabend gegen Wolfsburg müssen die Leipziger zudem ohne drei Stammkräfte auskommen. Neben dem gesperrten Emil Forsberg werden auch Willi Orban und Keita gesperrt sein. Orban kassierte seine fünfte Gelbe. Keita flog sogar vom Platz. Nach einem Frustfoul in der Nachspielzeit sah der im Sommer nach Liverpool wechselnde Keita Gelb-Rot.

Das sagten die Trainer:

Ralph Hasenhüttl (Leipzig): Stimme folgt