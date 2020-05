Ganz gewöhnlich wird es für Markus Krösche am kommenden Wochenende nicht laufen. Der Sportdirektor von RB Leipzig werde beim Bundesliga-Re-Start gegen den SC Freiburg am Samstag (Anstoß: 15:30 Uhr) nicht wie üblich auf der Bank sitzen, sagte er am Mittwoch in einer Medienrunde: "Es macht mehr Sinn, wenn ein Arzt oder ein Physiotherapeut auf der Bank sitzt."