Fritz Keller hat das Träumen, das Fantasieren auch in diesen alpträumerischen Zeiten nicht verlernt. Wenn schon die Flugzeuge nicht mehr realiter in den Himmel steigen, dachte sich der DFB-Präsident wohl, dann doch zumindest in den eigenen Gedanken, die ja selbst im Falle von Ausgangssperren und Notstandsverordnungen frei seien und blieben. "Was uns gestern noch wichtig erschien, ist heute nichtig und klein", zitierte Keller frei aus dem Reinhard-Mey-Klassiker "Über den Wolken".

Löw und Bierhoff per Video zugeschaltet

Er saß dabei etwa ein bis zwei Meter von DFB-Mediendirektor Jens Grittner entfernt in der Zentrale des Deutschen Fußball-Bundes in Frankfurt am Main. Im Hintergrund waren DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Bundestrainer Joachim Löw per Video zugeschaltet. Mit dieser Pressekonferenz fügte sich der Verband auch optisch in das Bild, das eine angesichts der rasanten Ausbreitung des Coronavirus zu sozialer Distanzierung aufgerufene Welt derzeit abgibt.

Einem Weltenheim, dessen Bausteine gerade aus der Fugenmasse zu rutschen beginnen, versuchte der oberste deutsche Fußballfunktionär zumindest emotionale Stabilität zu verleihen - und bemühte sich um einen Weitblick, den man eben nur in einer gewissen Flughöhe erreicht. "Manchmal muss man den Blick über die Wolken setzen und die Perspektive ändern", ermutigte Keller und präzisierte: "Jetzt sind Solidarität und Verzicht gefragt." Mit Fritz Keller im Flugzeug. Die DFB-PK sollte den Blick ins Weite richten. Bildrechte: imago images / Norbert Schmidt

Soforthilfe "von der Kreisliga bis hin zur Bundesliga"

Wie es unter den Wolken, auf den Fußballplätzen und in den Stadien, nach der Corona-Krise weitergeht, das weiß aber nicht einmal deren Chef, weshalb an eine langfristige Fußball-Planung derzeit nicht zu denken ist. Zumindest kurzfristige Tatsachen hat der DFB geschaffen, indem er beschloss, seine Regional- und Landesverbände "strukturell und finanziell", wie Keller ausführte, zu unterstützen. "Wir wollen die Zukunft nutzen, um Lösungen zu erarbeiten", sagte der 62-Jährige, "von der Kreisliga bis hin zur Bundesliga."