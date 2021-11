Fußball | Bundesliga RB Leipzig verliert zu Hause gegen Leverkusen

13. Spieltag

Das Auf und Ab bei RB Leipzig geht weiter: Vier Tage nach der 5:0-Gala in der Champions League kassierte der Vizemeister in der Bundesliga die nächste Niederlage. In einem nach vielen Monaten mal wieder leeren Stadion unterlagen die Leipziger Bayer Leverkusen mit 1:3 (0:2).