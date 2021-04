Fußball | Bundesliga RB Leipzig jubelt in der Nachspielzeit zu früh

29. Spieltag

Torschrei von RB Leipzig in der Nachspielzeit – aber der Jubel kam zu früh: Per Videobeweis wurde Sabitzer & Co. der späte Siegtreffer wieder aberkannt. Das Team von Julian Nagelsmann kam gegen die TSG Hoffenheim deshalb nicht über ein 0:0 hinaus. Der Meisterschaftszug scheint nun wirklich abgefahren zu sein.