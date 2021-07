Zwölf EM-Teilnehmer fehlten noch bei den Leipzigern. Doch RBL erwischte zunächst den besseren Start. Dominik Szoboszlai verstolperte aber in der 2. Minute in aussichtsreicher Position. Sekunden später scheiterte Hee-Chan Hwang am Fuß von Keeper Hobie Verhulst. Danach kam Alkmaar, immerhin Dritter der letzten Spielzeit in den Niederlanden, immer besser ins Spiel. Das aggressive Anlaufen sorgte für viele Leipziger Fehlpässe. Die ganz großen Chancen sprangen nicht heraus, allein Vangelis Pavlidis hatte aber drei Mal einen Treffer auf Kopf oder Fuß. Erst kurz vor der Pause meldete sich der Bundesligist noch einmal in der Offensive zu Wort. Doch Hwang verzettelte sich im Strafraum von Alkmaar.

Viele heiße Duell um den Ball in der ersten Halbzeit. Bildrechte: imago images/ANP