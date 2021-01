Auch nach der Pause wurde viel gefightet und gefoult, geschrien und gepfiffen. Und es gab in der 51. Minute dann endlich einen Abschluss, der letztlich spielentscheidend wurde: Der von Dani Olmo eingesetzte Nkunku schloss aus 16 m ab, bekam den geblockten Ball wieder, legte ihn sich etwas zur Seite und traf aus 12 m ins linke Eck (51.). Danach wurde die Partie ereignisreicher und spektakulärer. Es ging hin und her, wobei RB zwei Mal noch das Aluminium-Gestänge traf: Alexander Sörloth hämmerte den Ball aus 12 m an den kurzen rechten Pfosten (63.), Marcel Sabitzer setzte einen Freistoß an die Latte (90.+3). Nichtsdestotrotz waren die am Ende alles nach vorn werfenden Leverkusener einem Punkt sehr nahe. Dass sie mit leeren Händen nach Hause fahren mussten, lag an RB-Keeper Peter Gulacsi, der einen Schuss des eingewechselten Lucas Alario aus 6 m glänzend parierte (90.).