Hans-Dieter Flick (München): "Das war ein Spitzenspiel. Man hat gesehen, dass Leipzig zu Recht an dieser Position steht. Gerade am Anfang der beiden Halbzeiten haben sie guten Fußball gespielt und es uns schwer gemacht. Zu Beginn fehlte uns der Mut, die Angriffe auch abzuschließen. Aber nach 25 Minuten fanden wir besser ins Spiel. Das Tor hat uns natürlich geholfen. Wir hatten gesagt: Das heute ist ein Finale. Und Finale, das haben wir in den letzten neun Monaten bewiesen, können wir gut. Es ist so ähnlich wie letzte Saison in Dortmund. Das war jetzt ein wichtiger Schritt in eine gute Richtung, zur Meisterschaft. Aber es sind noch sieben Spiele zu spielen."