Ein Ruf aus Köln brachte die Bayern in der ersten Halbzeit schon auf die Siegerstraße: Kampl hatte den Ball mit dem angelegten Arm gespielt, den nach Videobegutachtung verhängten Elfer verwandelte Lewandowski sicher (12.). Ein Vertendler von RB-Verteidiger Simakan hätte beinahe das 0:2 bedeutet, doch der Franzose machte seinen Fehler mit einer Notgrätsche wieder gut und blockte den Abschluss von Gnabry. Die Münchner wirkten immer einen Tick sicherer und souveräner. Trotzdem wäre ein 1:1 zur Pause gerecht gewesen, doch Laimer per Kopf aus 11 m (37.) und Olmo aus 16 m (45.) scheiterten an Nationalkeeper Neuer.