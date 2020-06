Bildrechte: PICTURE POINT/Roger Petzsche/Pool

In der zweiten Halbzeit wurde Leipzig etwas besser und kam zu deutlich mehr Ballbesitz. Das lag aber auch an der überraschenden Passivität der Borussen, die defensiv aber dicht standen und wenig zuließen. Die besten RB-Chancen hatte gegen Ende Angelino, der aber an Bürki scheiterte und später am Tor vorbei schoss (85./89.). In der Nachspielzeit war dann erneut Haaland zur Stelle und drückte den von Julian Brandt quer gepassten Ball über die Linie.

Saisonziel quasi erreicht

Dass sich der Ärger über die Niederlage in Grenzen hielt und RB beim Saisonfinale in Augsburg nicht zittern muss, liegt an Hertha BSC. Denn die Berliner besiegten Leipzigs Konkurrent im Kampf um einen Platz in der Königsklasse mit 2:0. Die Bayer-Elf liegt dadurch weiter drei Punkte und 27 Tore hinter RB, was praktisch uneinholbar ist. Der höchste Sieg in der Geschichte der Bundesliga ist ein 12:0 im Jahr 1978. Platz drei streitig machen kann RB nur noch M'gladbach. Die Borussen gewannen 3:1 in Paderborn.

Das sagten die Trainer

Lucien Favre (Dortmund): "Wir haben in der ersten Halbzeit ein sehr gutes Spiel gemacht. Danach war Leipzig sehr gefährlich. In der ersten Halbzeit haben wir Torchancen gehabt. Am Ende gewinnen wir 2:0 und es ist für mich nicht unverdient."