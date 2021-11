Die erste Halbzeit war aus Leipziger Sicht eine der besten ersten 45 Minuten seit langer, langer Zeit. Das mag auch an der überraschenden Zurückhaltung der Gäste gelegen haben. Aber RB verdiente sich in Sachen Pressing, Zweikampfverhalten und Konzentration wirklich Bestnoten. Einziges Manko war, dass es nicht schon nach 13 Minuten 1:0 stand, aber Nkunkus scheiterte an Keeper Kobel, und Szoboszlais Nachschuss strich am langen Pfosten vorbei. Besser lief es eine Viertelstunde später: Gvardiol passte lang zu Nkunku, der auch noch Kobel austanzte und zur verdienten Führung traf.