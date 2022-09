Der neue Trainer Marco Rose hat bei Bundesligist RB Leipzig einen Top-Einstand hingelegt. Der gebürtige Leipziger führte RB zu einem 3:0 (2:0)-Erfolg gegen Borussia Dortmund. Dort war er vergangene Saison noch selbst tätig. Rose feierte in seiner Heimatstadt eine Art Trainer-Comeback. Nach Lok Leipzig war er in Salzburg, Gladbach und in Dortmund tätig. Nach zwei Niederlagen kehrten die Rasenballer unter dem Sachsen, der am Sonntag auch noch Geburstag feiert, in die Erfolgsspur zurück.