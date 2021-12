RB begann mit Selbstvertrauen, und es stellte sich schnell das Gefühl von "Sie wissen, was sie tun" ein. Die Gastgeber agierten griffig in den Zweikämpfen, spielten schnell nach vorne und stürzten die Gäste von einer Verlegenheit in die nächste. Zumal die Sachsen dann auch noch ihre Standardstärke zum Ausbruch brachten: Nach Angelino-Freistoß wuchtete Josko Gvardiol die Kugel ins Netz (21.) – der erste Bundesliga-Treffer des jungen Kroaten. Nationalspieler Jonas Hofmann hatte ihn aus den Augen verloren. Danach ließ RB die Elf vom Niederrhein kommen, aber außer einer leicht foulverdächtigen Aktion gegen Marcus Thuram im Strafraum mussten die Hausherren nicht um die Führung bangen (23.).

Dann zog Leipzig wieder an. Und schon liefen die Rheinländer, die zuletzt das Derby in Köln 1:4 und dann zuhause historisch 0:6 gegen Freiburg verloren hatten, wieder hinterher. Nach einer schnellen Kombination verwertete Mittelstürmer Andrè Silva am langen Pfosten einen Pass von Angelino von links zum 2:0 (33.). Ausgerechnet Silva, der vergangene Saison in Frankfurt unter dem neuen Gladbach-Coach Adi Hütter zum zweitbesten Bundesliga-Torschützen avanciert war. Weitere Treffer gegen indisponierte und uninspirierte Gladbacher verhinderte deren Schlussmann Yann Sommer.