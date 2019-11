Fußball | Bundesliga RB Leipzig dreht Rückstand in Berlin

11. Spieltag

RB Leipzig hat auch bei Hertha BSC gewonnen und ist an Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach herangerückt. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann setzte sich im Olympiastadion mit 4:2 (2:1) durch und feierten den vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie. In der ersten Halbzeit drehten die Leipziger zunächst einen Rückstand und verteidigten den knappen Vorsprung bis in die Schlussphase, in der schließlich noch drei weitere Tore fielen.

von Lutz H. Tauscher