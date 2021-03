Aber allen voran Justin Kluivert verpasste es, die anfänglichen SGE-Abstimmungsprobleme auszunutzen. Der Niederländer kam nach feiner Kombination über Poulsen, Haidara und Forsberg nicht am glänzend mit Fußparade reagierenden Schlussmann Kevin Trapp vorbei (7.). Darüber hinaus stand Willi Orban, der Forsbergs abgefälschte Vorlage aus Nahdistanz über die Linie drückte, dabei einen Schritt im Abseits (14.). Allerdings ließen Leipzigs Tempo, Esprit und Ideen der Anfangsviertelstunde in der Folge merklich nach. Zudem humpelte Innenverteidiger Dayot Upamecano mit lädiertem Oberschenkel früh vom Rasen (28.). Vor Peter Gulácsis Kasten wiederum geschah eine Halbzeit lang nahezu nichts. SGE-Zielspieler Silva bekam keine Bälle, weil Kostic, Kamada und Younes abgemeldet waren. Der einzige Frankfurter Abschluss vor dem Pausenpfiff rutschte Kamada über den Außenspann (39.).

Emil Forsberg überwindet den chancenlosen Kevin Trapp. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Keine Minute nach Wiederanpfiff jubelten dann die Gastgeber. Trapp ließ Kluiverts Schuss aus 20 Metern nach vorne prallen, was Emil Forsberg mit punktgenauem Abstauber in den Winkel für sein sechstes Saisontor nutzte (46.). Kurz darauf stand Yussuf Poulsen mustergültig in der Luft, köpfte Forsbergs butterweiche Eingabe jedoch einen Meter über den Querbalken (51.).



Der bis dato nahezu beschäftigungslose RBL-Keeper Peter Gulácsi war wenig später hellwach, als er Amin Younes' tückischen Aufsetzer mit einer Hand über das Tor lenkte (59.), den Ball zwei Minuten später jedoch trotzdem aus dem Netz holen musste. Daichi Kamada verwertete André Silvas Eingabe mit einer unkonventionellen Scheinbein-Spannabnahme aus acht Metern (62.). Die Gastgeber zogen noch einmal an, aber Trapp verschloss bei den besten Chancen von Poulsen und Joker Christopher Nkunku das kurze Eck (74./78.), während auf der Gegenseite Luka Jovic knapp links vorbeizielte (81.).