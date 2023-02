In der Pause tankte Frankfurt offenbar nicht nur Tee, sondern auch neuen Mut und neue Energie. Denn die Hessen spielten nun selbstbewusster, druckvoll und schnell. Bei Randal Kolo Muanis 16-m-Schuss rettete Janis Blaswich glänzend (53.). Bei Djibril Sows Knaller aus 11 m zum 1:2 jedoch war der RB-Keeper machtlos (61.). Danach wurde das Tempo noch mal höher geschraubt. Wieder verhinderte Blaswich, dass der Ball im RB-Tor enschlägt (Jesper Lindström/68.). Im Gegenzug schoss Konrad Laimer aus guter Positon vorbei. Es ging hin und her, mit leichten Vorteilen für Frankfurt. Die Schlussphase jedoch gehörte dann aber den Leipzigern, von denen Laimer und André Silva weitere Großchancen vergaben - was sich nicht rächte.