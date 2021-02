Auch in der zweiten Halbzeit war RB spielbestimmend, tat mit der 2:0-Führung im Rücken aber auch nur das Nötigste. Das rächte sich: In der 76. Minute ließ der eingewechselte RB-Verteidiger Ibrahima Konaté gegen Pedersen das Bein stehen, was zum dritten Elfer der Partie führte. Caligiuri nutzte seine Chance zum 1:2, und plötzlich war die Partie wieder offen. Dass RB bis in die Nachspielzeit um den Sieg bangen musste, lag an uninspiriert ausgespielten Kontern und fahrlässig vergebenen Chancen. Die beste gab es in der 87. Minute, als erst Alexander Sörloth an Gikiewicz scheiterte und Nkunku den parierten Ball an den Pfosten stolperte.