Die zweite Halbzeit ging RB mit neuem Elan und Druck an. In Sachen Elan galt das jedoch auch für die Kölner, die fast nur mit Abwehrarbeit zu tun hatten, das aber relativ gut machten. Leipzigs Großchancen hielten sich trotz permanenten Anrennens in Grenzen. Nichtsdestotrotz hätte Kevin Kampl in der 66. Minute das überfällige 1:0 machen müssen, doch er hämmerte den Ball völlig frei aus 13 Metern über den Kasten.



Und wie das so ist, wenn man seine dicken Chancen vorn nicht reinmacht: Das rächt sich - zumindest beinahe, denn Kölns Jan Uwe Thielemann schoss in der Nachspielzeit ganz knapp am RB-Kasten vorbei (90.+2). Keeper Peter Gulacsi hatte dabei dem Ball nur hinterhergeschaut.