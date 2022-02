Gegen die ohne Topstürmer Anthony Modeste angereisten Kölner war Geduld gefragt. RB spielte von Beginn an sehr engagiert, eroberte immer wieder den Ball, dominierte. Doch Chancen blieben absolute Mangelware. Erst kamen die potenziell eröffnenden Pässe, später die letzten Pässe nicht an. Nichtsdestotrotz war die Leipziger Führung nach 24 Minuten völlig verdient. Verrückt: Christopher Nkunkus wunderbarer Freistoß aus 18 m über die Mauer hinweg ins Dreiangel war der erste Torschuss der ersten Halbzeit und blieb es auch, denn anschließend verstolperten André Silva (28.), Dani Olmo (31.) und Nkunku (42.) aussichtsreich. Kölns einzige gefährliche Offensivaktion war in der 43. Minute, aber RB konnte das klären.