Domenico Tedesco (Schalke): "Glückwunsch an RB Leipzig für einen verdienten Sieg. In der ersten halben Stunde haben wir unsere Sache ganz gut gemacht. Wir haben vermieden, in die Pressingzonen von RB zu spielen und selbst gut gegengepresst. Wir hatten auch zwei gute Konter, die wir uns durch Ballgewinne erarbeitet haben. In dem Moment, als wir das Gefühl hatten, dass Richtung gegnerisches Tor etwas gehen könnte, haben wir den Elfmeter und auch das Gegentor bekommen. In der Pause haben wir uns viel vorgenommen, weil wir im ersten Durchgang durch das Pressing eine gute Kontrolle hatten. Aber im zweiten Durchgang hatten wir zu viele Ballverluste. Und dann auch noch Ballverluste in Räumen, die RB erwartet. Damit haben wir RB stark gemacht. Denn es gibt keine bessere Position, einen Konter einzuleiten, als im Zentrum. Da hat man noch alle Optionen."