Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat zum Abschluss seines Trainingslagers in Österreich den englischen Premier-League-Club FC Southampton in einem Testspiel mit 3:1 ( 0:0 ) besiegt. Die Tore für den deutschen Pokalsieger vor knapp 1.000 Zuschauern erzielten Angeliño ( 54. ), Emil Forsberg ( 67. ) sowie Ilaix Moriba ( 90. ). Der zwischenzeitliche Ausgleichstreffer für die "Saints" gelang Adam Armstrong (65.).

Auf der Trainerbank von Southampton gab es einen alten Bekannten zu sehen. Raphl Hasenhüttl trainierte von 2016 bis 2018 RB Leipzig, führte das Team dabei 2017 zur Vizemeisterschaft und in die Champions League. Nach einem sechsten Platz in der darauffolgenden Saison trennte sich RBL vom heute 54-Jährigen, der seitdem den letztjährigen 15. der Premier League trainiert. Das nächste Testspiel von RB Leipzig steht am kommenden Donnerstag (Anpfiff 19:15 Uhr) an, dann geht es in der heimischen Arena gegen den FC Liverpool.