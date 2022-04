Fußball | Bundesliga RB Leipzig vom 1. FC Union "weggejokert"

Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze: Drei Tage nach dem Pokaltriumph gegen Union Berlin (2:1) hat RB Leipzig das "Rückspiel" in der Bundesliga mit 1:2 verloren. Zwei Jokertore in der Schlussphase ließen RB leer ausgehen und in der Tabelle auf Rang vier abrutschen.