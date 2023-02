Chancen waren auch nach dem Wechsel relativ selten. Kaum etwas deutete darauf hin, dass Union die Partie drehen würde. Ausschlaggebend waren dann auch Leipziger Fehler. So köpfte ein RB-Spieler vor dem 1:1 die Kugel zentral an die Strafraumkante, wo Janik Haberer volley und absolut sehenswert abschließen konnte (61.). Das 1:2 elf Minuten später verschuldete Mohamed Simakan mit einem Handspiel - den fälligen Elfer verwandelte Robin Knoche sicher. Der 2:2-Ausgleich in der 78. Minute durch den kurz zuvor eingewechselten Yussuf Poulsen wäre insgesamt verdient gewesen, wurde aber wegen einer vorherigen (streitbaren) Abseitsstellung von Timo Werner wieder aberkannt. Die Führung verteidigte Union letztlich sehr clever. RB kam in der Nachspielzeit zwar noch zu zwei guten Chancen, aber das Glück war längst entschwunden und hatte ein Berliner Trikot an.