Die erste Halbzeit war eine weitgehend einseitige Angelegenheit. RB kontrollierte von Beginn an das Spiel, ließ ruhig den Ball kreisen, kombinierte sehenswert bis den Strafraum. So auch in der 17. Minute: Da setzte sich Kevin Kampl wunderbar durch, bediente Dani Olmo, der von Leandro Barreiro umgensenst wurde. Den Elfer zur überfälligen Führung verwandelte Emil Forsberg. Wenig später legte Yussuf Poulsen nach - mit einem Kopfball über 05-Keeper Robin Zentner hinweg. Nach 45 Minuten hätte RB gegen die maximal auf Sparring-Niveau spielenden Gäste höher führen müssen. Chancen dafür gab es genug.