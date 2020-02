Wie so oft in letzter Zeit spielten die Leipziger im eigenen Stadion eine schwache erste Hälfte. Das nutzten die etwas ballsichereren und vorn eiskalt agierenden Gladbacher nutzten. Beim 0:1 sah RB-Hüne Dayot Upamecano gegen den rechts durchbrechenden Marcus Thuram nicht gut aus, dem 0:2 ging ein krasser Fehlpass von Lukas Klostermann in die Füße von Florian Neuhaus voraus. Gladbach griff nur selten an - wenn, dann war das gefährlicher als bei den Leipzigern, die kaum über die erste Pressinglinie der Gäste hinweg kamen. Der Rückstand zur Pause hätte auch locker 0:4 betragen können.