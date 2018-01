Ralph Hasenhüttl (Leipzig): "Wir sind natürlich enttäuscht, dass wir es nicht geschafft haben, dieses Spiel zu gewinnen. Wir haben sehr gut begonnen und den Gegner zu Fehlern gezwungen. Wir machten das 1:0 und hatten dann die Chance zum 2:0. In dieser Phase haben wir viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Möglicherweise wäre die Moral des Gegners nach dem 2:0 nicht mehr ganz so groß gewesen. So war aber nach dem Ausgleich genau das Gegenteil der Fall: Der am Boden liegende Gegner hat sich wieder aufgerichtet. Was die Sache schwer verständlich macht, ist die Tatsache, dass das Tor Abseits war. Ob knapp oder klar ist nicht entscheidend. Nur ja oder nein. Ich weiß nicht, ab wie viel Zentimetern doch entschieden wird, dass es Abseits ist. Das Tor hätte nicht gegeben werden dürfen. Durch dieses Tor haben wir unseren Rhythmus verloren. In der zweiten Halbzeit wollten wir das Tempo noch mal erhöhen. Das ist uns nicht gelungen. Das war zu wenig zwingend. Wir haben zwar mit Mentalität versucht gegenzuhalten, aber die letzten Entscheidungen waren nicht immer die richtigen. Deshalb haben wir uns nicht mehr Chancen erarbeitet, um das zweite Tor zu schießen."