Marko Grujic hatte die Gäste, die mit dem Remis nach zwei Siegen unter Neu-Trainer Bruno Labbadia weiter ungeschlagen sind, in Führung gebracht (9.). Lukas Klostermann (24.) glich für die Gastgeber zunächst zum 1:1 aus. Beide Treffer fielen nach Eckbällen. Nach dem Wechsel musste RB lange in Unterzahl agieren, da Abwehrspieler Marcel Halstenberg nach zwei Fouls mit Gelb-rot vom Platz flog. Denn ging RB wieder in Führung. Patrik Schick (68.) traf mit freudnlicher mithilfe von Hertha-Torwart Rune Jarstein, der den Ball durch die Hände gleiten ließ. Leipzigs eingewechselter Angeifer Ademola Lookman verhalf der Hertha mit einem Foul im Strafraum zum 2:2 - Krzysztof Piatek (82.) verwandlte den Strafstoß.