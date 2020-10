Nach der Halbzeitpause sah Berlins Einwechsler Jessic Ngankamp schnell die Gelb-Rote Karte. Er hatte Christopher Nkunku gestoßen, die Entscheidung von Schiedsrichter Tobias Stieler war trotzdem hart. RB tat sich auch in Überzahl recht schwer gegen nun massiv verteidigende Gäste. Gegenangriffe der Berliner gab es kaum noch. Allerdings hätte Vladimir Darida mit einem brachialen Weitschuss fast das 2:1 gemacht (72.). Ein nicht unbedingt nötiges Foul von Cordoba an Willi Orban, also vom Hertha-Stürmer am RB-Verteidiger (!), brachte dann auf der anderen Seite den Elfmeter zum echten 2:1 (77.), das Rückkehrer Marcel Sabitzer souverän erzielte.