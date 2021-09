Leipzig spielte bei weitem nicht so furios wie noch beim 4:0-Heimsieg gegen Stuttgart. Nein, Emil Forsberg & Co. agierten sogar oft verhalten und zogen nur punktuell das Tempo an. Die Taktik mit den Nadelstichen tat den Berlinern weh, war quasi tödlich und führte in der 16. Minute zum 1:0, als Lukas Klostermann mit einem flachen Steilpass Christopher Nkunku bediente, der in seiner aktuell überragenden Form spielend leicht vollendete. Auch dem 2:0 ging ein flacher langer Pass voraus, final legte Nkunku uneigennützig zu Yussuf Poulsen quer (23.). Hertha blieb aktiv und aggressiv. Ersteres brachte vorn wenig, Zweiteres führte zu vielen RB-Freistößen. Den von Angelino in der Nachspielzeit vollendete Nordi Mukiele direkt zum sehenswerten 3:0.