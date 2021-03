Christopher Nkunku rasiert die Latte. Bildrechte: Picture Point

Und die Leipziger erwischten einen guten Start, Bielefeld wirkte in der Abwehr noch nicht richtig sortiert. Dani Olmo vergab in der vierten Minute die erste gute Chance. Es folgten gegen meist mit zwei Fünferketten verteidigende Gastgeber mehrere Schussversuche, wie der von Emil Forsberg in der 21. Minute. Aber erst kurz vor der Pause roch es nach einem Tor, als Adamas auf rechts auf Nkunku durchstecket, dessen Schuss aber gegen die Latte klatschte. Keeper Stefan Ortega hatte aber auch noch eine Hand dran. Von Bielefeld selbst kam in der Offensive nicht viel, einzig eine Direktabnahme von Ritsu Doan flog Richtung Tor, wurde aber noch geblockt.