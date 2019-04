Und schon wieder rappelt es im Wolfsburger Kasten: Diesmal köpft Werner den Ball über die Linie. Bildrechte: PICTURE POINT / Roger Petzsche

Im Anschluss dominierte RB weiter klar das Spielgeschehen. Zaghafte Wolfsburger Offensivbemühungen wurden von Konaté & Co. spätestens kurz vor dem Strafraum gestoppt. In der 28. Minute schlugen die Leipziger erneut zu: Nach einer weiten Flanke von Marcel Sabitzer in den Strafraum nickte Timo Werner die Kugel aus Nahdistanz zum 2:0 über die Torlinie. Kurz darauf gab es die nächste gute Aktion von RB durch Mukiele, der aus spitzem Winkel an Keeper Pervan scheiterte (31.).