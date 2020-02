Die Leipziger waren in der ersten Halbzeit klar besser, die spielerische Brillanz hielt sich dabei jedoch auch in Grenzen. Und so fielen die Tore auch nach "banalen" Standards: Klostermann traf nach einem Freistoß, Schick köpfte nach einer Ecke zum 2:0 ein. Werder hielt lange gut dagegen, kam jedoch kaum zu Abschlüssen. Symptomatisch: Bremens beste Chance war ein "Fast-Eigentor" von Dayot Upamecano - Peter Gulacsi rettete.