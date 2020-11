Fußball | Bundesliga RB Leipzig müde, aber siegreich gegen Freiburg

7. Spieltag

Mit einem Sieg in die Landerspielpause: RB Leipzig hat seine dritte Englische Woche in Folge mit einem Sieg abgeschlossen. Im siebten Spiel binnen 22 Tagen bezwang das Team von Julian Nagelsmann den SC Freiburg mit 3:0. So klar und eindeutig, war die Angelegenheit im leeren Leipziger Stadion aber nicht.